Borghi sobre Thompson y Pizarro: "Me da un poco de vergüenza"

Claudio Borghi nuevamente se refirió a la polémica de los canteranos de Colo Colo, en Radio Futuro, el Bichi criticó duramente a los jugadores formados en Macul, pero también a los círculos cercanos de los futbolistas.

“En estas mochas de poblaciones, Damián Pizarro se agarra a combos, pero puede venir alguien que le pegue una puñalada porque sí. No es el tema de ir a jugar, es todo lo que lo rodea”, comentó Borghi.

“Me da un poco de vergüenza. Yo al jugador de fútbol lo encuentro inteligente, que se saquen una foto y se tapen la cara en los tiempos que estamos viviendo, donde el celular es lo más común del mundo…”, señaló el Bichi con ironía, dando a entender que era un acto inmaduro.

El ex DT de la selección chilena, además recalcó que: “hay que tener un poquito más de conciencia. Se están jugando su futuro”. Tras esto, también le pegó a sus círculos cercanos, destacando que “amigo es el que te dice hay un partido, pero no vengas, amigo es el que te protege, no el que no te protege”.

“El jugador tiene normalmente 4-5 parásitos al lado. No hacen nada, viven de lo que produce el jugador y eso es lo que hay que cortar”, sentenció el Bichi.