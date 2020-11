El ex entrenador del Cacique analizó el mal momento que vive el cuadro popular.

“Vi muchas cosas, pero ver este momento de Colo Colo no. No sólo el problema de que no puede mantener una racha ganadora importante, sino que, aunque la tenga va a estar mucho tiempo en un lío. Con Audax pasa a ser una final, para salir de posiciones que no están acostumbrados, que hacen temblar a Colo Colo y al fútbol chileno, porque un equipo grande en esas condiciones no es bueno para nadie”, comenzó diciendo.

Para el Bichi, uno de los grandes problemas es la pésima administración de los juveniles

“Tengo muchas teorías. Hablamos siempre de esta idea que tenemos de traer entrenadores del exterior para juveniles con sistemas, banderines, vídeos, drones, el 60/40, 38/94, 108/95, pero Colo Colo tiene que salir a buscar refuerzos porque no los tiene. Entonces me pongo a revisar y quién más tiene técnicos extranjeros en juveniles. Católica no, son todos chilenos y resulta que son los que mejor están trabajando, son los que conocen al club y el país, lo que tienen que preparar y para qué”, explicó.

En esa misma línea, señaló que “cuando veo que llega un entrenador como Gustavo Quinteros, muy capaz, pero que tiene que salir a buscar jugadores, quiere decir que el trabajo de divisiones inferiores de Colo Colo no sirve para nada. Digo esto porque cuando estuve en Colo Colo vi que la cantidad y calidad de jugadores era mejor que en otros lugares. Cuando uno está ahí y ve lo que tienen Audax , Unión Española, son desechos de las inferiores de Colo Colo. No tiene nada de malo, pero después tenemos que ir a comprarlo de nuevo”.

Borghi continuó: “Cuando uno ve que Colo Colo no tiene un central te das cuenta que hay un problema verdadero y eso se ve en la selección, donde tampoco hay mucho para elegir. Seguimos mirando que todo lo que viene de afuera como mejor que lo de adentro, me preocupa mucho el futuro del fútbol chileno por la poca inversión en inferiores y la poca capacidad de la gente que está formando”.