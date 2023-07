Borghi repasa a Arturo Vidal por dejar pagando a Colo Colo

Claudio Borghi no tuvo pelos en la lengua para criticar a Vidal, el ahora comentarista dirigió a Arturo Vidal tanto en Colo Colo como en la Roja de todos. Los hinchas albos soñaban con ver al King nuevamente con la camiseta del cuadro popular, pero lamentablemente el volante tomó otro camino.

El Bichi cuestionó al “King” por sus palabras sobre su posible regreso a Macul.

“No que voy a volver porque amo a Colo Colo o porque salí de Colo Colo y toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver. Si es un proyecto serio voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar y no yo estar hablando”, le dijo hace unos meses Vidal a Radio ADN.

El “Bichi" cuestiona al formado en el Cacique: “La presión que le pone a Colo Colo me parece innecesaria. ‘Vuelvo, pero si hay un proyecto serio’. ¿Qué quiere decir? ¿Qué este proyecto no es serio? ‘Vuelvo, pero sí hacen un gran equipo’. Así, difícil”, expresó Borghi en “Todos Somos Técnicos”.

“Arturo Vidal no está diseñado para ser suplente, va a querer jugar siempre. Para mí es bueno se vaya y pueda seguir jugando”, estableció el actual comentarista de TNT Sports.

Arturo Vidal se robo todas las portadas de Brasil, el formado en Colo Colo dejará Río para arribar al Athletico Paranaense.