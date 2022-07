Borghi le lanza un duro "palo" a Gustavo Quinteros

Tras el claro triunfo sobre Deportes La Serena en Macul (3-0), Quinteros declaró sobre las incorporaciones que “habíamos quedado con la dirigencia de traer uno por línea. Los que teníamos en carpeta no pudieron venir, se fueron a otros clubes, no sé si la parte económica, contractual, pero arreglaron en otros lados y no acá”.

“Tuvimos que buscar variantes para poder incorporar, para que nos puedan ayudar. Si hay una opción muy buena, buscaremos otro más”, agregó.

Hace unos días, el ‘Bichi’ Borghi se refería en el podcast de TNT Sportes al tema Quinteros: “Si un entrenador solamente va a pedir, cualquiera puede dirigir. Si un entrenador no puede formar o no puede modificar lo que tiene, ya es un problema. No se puede pedir, pedir y pedir“, indicó.

“No digo que no trabaje y no quiero ser irrespetuoso, pero tengo que modificar (dentro de la plantilla) a aquel jugador que no tengo”, agregó en su rol de comentarista de TNT Sports.