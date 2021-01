El actual comentarista de TNT Sports no estuvo de acuerdo con el mensaje de Instagram.

Hace unas semanas, el King mostró su clara preferencia publicando fotos de profesionales criollos a través de sus historias de Instagram. Claudio Borghi no comparte que el volante del Inter de Milán hiciera pública su preferencia en redes sociales.

"No está bien, porque crea más problemas de los que hay. Él es un referente, tiene la capacidad de levantar el teléfono y llamar a alguien y decir 'sabe qué, fíjese adentro si hay alguien interesante'", dijo el Buchi a Redgol.

El ex volante de la selección argentina cree que se puede generar una reacción negativa con estas publicaciones: "Las redes sociales crean más presión sobre las decisiones que van a tomar, porque si el que viene no es chileno, las redes sociales ¿Qué van a decir?, 'No le dan bola a las jugadores, Vidal tenía razón'. Si le va bien se va a olvidar el tema".

El Bichi afirma que el futbolista del Inter debe cuidar sus opiniones: "Las redes sociales se han transformado en una falta de respeto para la misma sociedad, cualquier hueón escribe cualquier cosa y es complejo, no me refiero a Vidal, me refiero a todo el mundo. Hay que tener cuidado en las opiniones públicas. A veces tu opinión no es importante, porque nadie te va a escuchar, pero a Vidal lo escucha mucha gente".

Por último asegura que será muy difícil traer un DT con los pergaminos de Reinaldo Rueda: "No vamos a encontrar otro entrenador con el currículum de Rueda, y si lo consigues va a ser muy caro".