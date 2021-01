Borghi empatiza con Quinteros y dio a conocer drama vivido en Colo-Colo

Claudio Borghi se refirió al complejo momento que vive Gustavo Quinteros en Colo-Colo, y dio a conocer tensos momentos que vivió estando en Macul.

El ex entrenador de Colo-Colo, Claudio Borghi, dialogó con LUN con respecto a la última polémica de los albos. Se trata del obsceno gesto realizado por Gustavo Quinteros hacia Carlos Muñoz en el infartante encuentro disputado ante Deportes Antofagasta en la fecha recién pasada, donde consiguieron ganar por 1-0.

El ‘Bichi’, también habló sobre su experiencia sentado en la banca alba, donde fue tetracampeón con el Cacique. El argentino dio a conocer momentos complejos que atravesó mientras fue el director técnico del equipo albo, con quienes alcanzó a llegar a la final de la Copa Sudamericana 2006, que perdió ante Pachuca en el Estadio Nacional.

Cabe destacar que el actual comentarista del CDF no respaldó a Quinteros por su grosero gesto, pero explicó la dificultad de ser el DT del Popular. Borghi reconoció que actualmente es muy difícil ponerse en los zapatos del técnico argentino-boliviano, incluso para él, que nunca tuvo que luchar con el descenso. "Ante una situación, todos reaccionamos diferente", expresó.

Así, también afirmó que vio a Quinteros nervioso tras recibir la tarjeta roja, y recordó el estrés que significó para él ser el entrenador del Eterno Campeón. "En el momento que viví yo, se me caía el pelo, tenía alopecia, y tenía que ver con mi experiencia, que era el segundo club que dirigía. No viví momentos tensos del descenso, pero sí obligaciones de campeonar".

Con respecto a la alopecia, Borghi reconoció que "se me iba cayendo de a poquito (el pelo) y se me hacían lamparones. Incluso en la frente me quedó un lunar blanco de canas donde antes se me había caído el cabello. Cuando me levantaba, veía mucho cabello en la almohada".

Para finalizar, el campeón del Mundial de México 1986 empatizó con Gustavo Quinteros y el mal momento del club. "No es su responsabilidad total, es uno de los responsables porque está a cargo, pero llegó en un momento de mucha complejidad también, vino a ayudar y hasta ahora no se pudo al ciento por ciento. No debe ser nada sencillo dirigir a Colo Colo hoy", concluyó.