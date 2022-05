El ex entrenador de Colo-Colo se lanzó sin filtros para afirmar en el programa Todos Somos Técnicos de TNT que cuando fue entrenador de la Liga Universitaria de Quito también supo que otro seleccionado ecuatoriano había nacido en....Colombia.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez. Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano", afirmó el Bichi.

“Es más, después al revisar sus antecedentes, vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, así solamente estuvo suspendido seis meses”, cerró.