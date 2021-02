El ex DT de Colo Colo analizó la marginación de Esteban Paredes previo al partido contra Cobresal en el estadio Monumental.

El Bichi se referió a esta situación y apuntó a Blanco y Negro como el culpable de la marginación de Esteban Paredes, quien por ahora entrará en la lista para enfrentar a O'Higgins de Rancagua.

"Me dicen que el lunes y el martes el técnico habló con el jugador y le dijo 'Esteban, te necesito' porque es complejo lo que nos estamos jugando. (Paredes) Le dijo 'ni un problema, yo estoy', banca o titular lo decide el entrenador, y por eso concentró. Por que si tú lo tienes lesionado, no lo concentras", dijo en Radio Futuro.

Además agregó que, "Paredes entrenó de forma normal. No diferenciado, no con kinesiólogo al lado, no con precauciones. Él esperaba estar en la banca de suplentes, por último, y el día de ayer le dijeron que junto a dos compañeros tenían que ir a entrenar en la mañana, para no perder el día".

Borghi explicó que: "Ahí está la calentura que tiene Paredes. Si yo necesito poner nerviosa a la defensa contraria, no tengo nada mejor que Paredes. Es más, en los últimos minutos el equipo puede atacar, va a tratar de atropellar y estos huevones (los goleadores) son privilegiados, si les queda una. Ahí está el enojo de Paredes de no haber estado en un partido tan importante para la historia de Colo Colo. Esteban tiene miedo de que sea una pasada de cuentas desde arriba. Ya no veo abrazos, esa comunicación que había", sentenció.