Borghi critica con todo al entrenador de Coquimbo Unido

Tras el triunfo de Colo Colo en Coquimbo, Fernando Díaz fue al camarín albo a felicitar a Gustavo Quinteros, los albos bajaron la estrella 33 gracia saltriunfo en el puerto pirata. Algo que no le pareció bien a Claudio Borghi.

En la previa del duelo, el estratega nacional había dicho que: “ojalá le demos un baile a Colo Colo, aunque la realidad es súper difícil. No es tan fácil, pero con nuestras armas hay que hacerle daño”. Aun así, ambos técnicos se abrazaron al comienzo y después del duelo de día domingo.

Una situación que causó un duro comentario por parte de Claudio Borghi en su calidad de comentaristas de TNT Sports: "“A mí no me parece… Sí, educación sobre todas las cosas, pero esto de ir a felicitar al técnico que te acaba de ganar y te manda casi al descenso, no me parece".