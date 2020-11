El ex entrenador de Colo-Colo analizó el paso de Rueda en la selección chilena.

El Bichi estuvo en Juan Pinto Durán y sabe lo complicado que es ser DT de la selección, el ahora comentarista expresó que “todo el tiempo que ha estado en la selección se preocupó en realizar muchos amistosos y eso es algo muy bueno. Pero, aparentemente, por lo que vemos en las últimas formaciones, no ha sacado conclusiones interesantes, pues los jugadores que partió llamando a los que terminó llamando en este proceso, existen muchas modificaciones”.

“Se sigue insistiendo por aquellos que tienen más experiencia, pero no se ve una renovación, no digo automática, pero ni siquiera forzosa en algunos jugadores. Cuando falta alguien se recurre más a la experiencia que a la juventud. Un caso es Jean Beausejour (…) y eso empieza a ser un problema, porque volvemos a recurrir a más de lo mismo y no encontramos jugadores nuevos”, complementó.

"Yo no sé lo que le pidieron a Rueda, no sé cuál es el plan de trabajo por parte de la federación con él. Se le debe reconocer que propuso partidos amistosos y no hubo recambio natural, pero sí forzoso. La defensa ante Uruguay fue nueva, quizás fue más de obligación que por convencimiento”, exlicó en defensa del colombiano.

Y sobre el futuro del colombiano al mando de la selección chilena, expresó que “yo veo a un Rueda muy poco involucrado con la información que tiene que dar un técnico nacional: que busca, que espera, lo bueno y lo malo, pero aquí las conferencias y las entrevistas son muy difíciles. Pero repito, como no conocemos el proyecto es muy poco lo puedo hablar. Quizás nosotros estamos esperando una renovación de las selecciones juveniles, pero Rueda te pueda decir que no le interesa. Uno especula más que hablar de realidades”, cerró.