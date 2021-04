El ex entrenador de Colo-Colo fue muy duro al conocer la noticia que tiene en medio de la polémica al DT de la U.

Claudio Borghi conversó con Redgol y afirma que todo esto es "es una locura por lo que dicen las autoridades, él tiene la posibilidad de hacerlo en la cancha y con una mayor cantidad de jugadores, no es que esté obligado a hacerlo en su casa, no sé qué tipo de reunión será, si de trabajo, de placer, si de conocimiento, de convivencia y no es recomendable".

Y tuvo una reflexión haciendo una proyección del Campeonato Nacional 2021. "Espero que el fútbol en general no tenga inconvenientes por esto", aseguró.

Claudio Borghi hace hincapié en que la U no aprendió de sus errores y su brote de Coronavirus: