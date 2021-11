Borghi le da con todo a Castrilli por admitir error de Bascuñán

Borghi no tuvo clemencia con el actual jefe de la Comisión de Árbitros se dirigió hacia los jugadores y el técnico de la U después del partido y les reconoció que el juez Julio Bascuñán se equivocó al no sancionar como penal un impacto de Sebastián Pérez a Nahuel Luján en el área cruzada.

"No me parece que Castrilli vaya a un vestuario a ver jugadas. No me parece y no creo que sea conveniente. Expone a los árbitros", dijo el Bichi en TNT Sports.

Juvenal Olmos puso en relieve a Julio Bascuñán. "Lo que pasó hoy fue grave. El partido terminó, la UC se llevó el triunfo, pero el árnitro tiene la obnligación del pedir el VAR en una jugada como la del penal. Dentro de sus facultades puede pedirlo", advirtió.

"Es como que diga 'sabes qué, la cagaste'... en vivo. Él podrá tomar determinaciones en la semana, pero meterse inmediatamente en un vestuario a decir que fue un error, cuando están los jugadores calientes con el resultado y decir que fue penal... no me parece", recalcó.

Eres de los comentaristas más objetivos en pantalla pero cómo esto no te va a parecer penal??

Si Luján toca primero la pelota pic.twitter.com/TsJiMHdOkN — Marcelo (@Marcheeloo_) November 7, 2021

