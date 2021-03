El golero chileno no es titular en el Real Betis y al parecer Manuel Pellegrini no cambiaría de opinión sobre aquello.

El ingeniero confirmó que Bravo seguirá como suplente, dado el buen momento de Joel Robles en el arco. "Lo de Claudio Bravo sirve para todo el plantel, uno debe elegir al que esté en el mejor momento. Joel está teniendo grandes actuaciones y Bravo viene de una lesión. Pero enaltece la posición de liderazgo de Claudio Bravo. Tiene contrato vigente con el club, está contento y no creo que ahora se vaya de aquí. No sé si en un futuro volverá a Chile".

El periodista que cubre diariamente a Colo-Colo, Cristián Ávila Soto comentó que existe la posibilidad de que el histórico portero llegue al Estadio Monumental para retirarse en el club que lo vio nacer. Fue ahí donde Gruarello reconoció que le había llegado la información sobre las ganas que tiene Cñaudio Bravo de volver en junio a los albos.

De todos modos, Pellegrini cree que esa idea no se llevará a cabo: “lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. Él está muy contento aquí también”.