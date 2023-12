¡Bombazo! Gustavo Quinteros no continuaría en Colo Colo

Colo Colo se encuentra en el norte de nuestro país para disputar durante esta jornada la gran final de la Copa Chile ante Magallanes. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, donde los albos buscarán conseguir al menos un título esta temporada luego de culminar en la tercera posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional.

Por otro lado, desde Blanco y Negro confirmaron que tras esta definición se tomaría la decisión sobre la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca técnica de Colo Colo. Pero esta decisión puede que incluso no sea necesario, ya que en las últimas horas está circulando la información que el estratega no continuaría en los albos para una nueva temporada.

Según información entregada por Radio ADN, la decisión estaría tomada y Gustavo Quinteros no continuaría al mando de Colo Colo. Debido precisamente a esto, la directiva de Blanco y Negro está citada para una reunión de emergencia este viernes en el estadio monumental, donde se discutirá la situación del director técnico y el curso a tomar en la institución.

Sumado a esto, en caso de no continuar Gustavo Quinteros en la banca de los albos, esto generaría un enorme problema para Blanco y Negro, ya que no cuentan con un Plan B y no tendrían un nombre en carpeta para reemplazar al estratega, algo completamente complicado teniendo en cuenta que se debe preparar la próxima temporada con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina.

Por ahora solo queda esperar el resultado de una nueva final de Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes, junto con lo que será la reunión extraordinaria de este viernes en Blanco y Negro, donde posiblemente se comiencen a manejar nombres de entrenadores para los albos, en caso de confirmarse la salida de Gustavo Quinteros, quien ya estaba teniendo conversaciones desde Argentina y Brasil.