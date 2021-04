¡Bombazo! Cristián Caamaño reconoció que Rafael Dudamel no seguirá en la U

El periodista deportivo, Cristián Caamaño, afirmó que Dudamel tiene los días contados en la U y que su salida se concretará “esta semana o la otra”.

Una durísima derrota recibió Universidad de Chile ayer en la edición 189 del Superclásico del fútbol chileno. Y es que Colo Colo se impuso por 1-0 en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021, en un duelo jugado en el Estadio Monumental. Así, estiró a 20 años su supremacía sobre los azules en su cancha.

Ante eso, el técnico Rafael Dudamel, sigue sembrando las dudas en el cuadro universitario, donde también ha sumado varias polémicas fuera de la cancha. A pesar de que sus dirigidos mostraron un buen juego a ratos, el equipo sigue sin poder concretar sus llegadas al arco.

Por eso, los hinchas ya llegaron a su límite y exigieron la salida del entrenador venezolano de la banca laica. Sin embargo, los fanáticos no son los únicos, ya que al parecer los dirigentes tampoco quieren que el estratega diga dirigiendo, todo en la antesala de que los nuevos controladores de Azul Azul se presenten.

Tanto así, que el periodista de ESPN, Cristián Caamaño, reveló que el llanero tiene los días contados en el CDA. “Él no va a seguir en la U.No sé si esta semana o la otra, pero está definido que Dudamel no llega al receso de Copa América. No va a seguir Dudamel, no pasa de esta semana o la otra”, afirmó en la señal deportiva.

Pasando al plano del análisis, Caamaño fue enfático en recalcar que “cuando escuchas a la dirección deportiva decir que el equipo está para pelear el campeonato y ves al equipo en la tabla baja, además sabes que el entrenador no te va a sacar a flote el equipo, ¿qué van a hacer?”.

Para finalizar, dejó en claro que “no da para más futbolísticamente hablando. No se trata de si está peleado con Sergio Vargas o Rodrigo Goldberg. Es un tema futbolístico y lo de Dudamel en la U no da para más, más allá de lo que haya pasado hoy, lo vengo sosteniendo: no es el técnico para que la U fuera protagonista”.