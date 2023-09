¡Bombazo! B&N tenía conocimiento sobre las pichangas de Thompson y Pizarro

Jordhy Thompson y Damián Pizarro están envueltos en una nueva polémica en torno a Colo Colo. Los jugadores protagonizaron una pelea mientras jugaban un campeonato de futbolito en Maipú. Ante esa situación el entrenador Gustavo Quinteros decidió marginar a ambos delanteros del Superclásico de este sábado.

Hasta ahí el escándalo parecía controlado. Al menos así lo manifestó el estratega en la conferencia de prensa: "No sé cuando volverán a jugar, dependerá del trabajo que hagan ellos, de su compromiso con el grupo", indicó, por Thompson y Pizarro.

"Si bien no es un error tan grave, es un error que puede perjudicar al grupo así que tomamos esta medida como responsables. No es para siempre, ellos tienen la obligación de entrenar, a partir de mañana van a entrenar para hacer todo lo posible para volver a estar en el siguiente partido y prepararse para cuando le toque, pero hoy tomamos la decisión que creemos justa para todo el grupo y que más allá del arrepentimiento que tienen, que esto les sirva para coger el camino correcto, de ser cada vez más profesionales", concluyó el ex técnico de Bolivia y Ecuador.

Eso sí, el ADN soltaron una bomba que pone en el tapete al directorio de la concesionaria: “El directorio de ByN estaba en conocimiento de lo que estaba pasando, incluso no en el directorio de esta semana, si no que en el del mes pasado conversaron este tema en el directorio”.

Así entonces los jugadores que han sido titulares en este presente curso, han jugado de manera paralela con la autorización del club incluso con las consecuencias que esto podría significar ante lesiones o situaciones como las que ocurrieron este jueves en Maipú y que le costó a ambos la citación al duelo ante la Universidad de Chile.

Jordhy Thompson y Damián Pizarro no serán convocados al Superclásico

Con ambos futbolistas apartados, el técnico espera poder contar en el ataque con Marcos Bolados, mientras que la plaza de centrodelantero estará entre Leandro Benegas y Darío Lezcano.