¡Bomba! revelan que Alexis Sánchez podría volver al Barcelona

Alexis Sánchez no tiene definido su futuro en el Marsella, el chileno podría volvera un viejo amor, desde Europa aseguran que el Barcelona lo tiene en carpeta, ya que el francés Ousmane Dembélé tiene casi cerrada su salida al PSG.

El periodista Josep Capdevila destapó la siguiente bomba sobre el formado en Cobreloa: “NOTICIA: Yannick Carrasco y Alexis Sánchez son las dos alternativas a la más que posible marcha de Dembélé”.

El comunicador agregó que “el chileno tiene la ventaja que llegaría libre, mientras que por Carrasco habría que pagar 15 millones de euros”.

Cabe recordar que Alexis defendió al FC Barcelona del 2011 al 2014. Marcó 47 goles y registró 35 asistencias en 141 partidos disputados.

“Atención porque se rumorea que Alexis puede volver al Barca, no le gustó esa noticia a FC Barcelona, al aficionado blaugrana”, señaló en su cuenta de Twitch.

“Decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma, que no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada… los chilenos se volvieron completamente locos, enloquecieron, pero al aficionado del Barca y a los jugadores veteranos no les ilusiona tanto”, agregó el famoso youtuber español.

Además reveló que lo invitó a la Kings League. “Alexis fue buenísimo, pero me llamó la atención porque yo hablé con él para ficharlo para Porcinos y él me dijo que no está para esto, sigue jugando al fútbol”, destacó.

“Lo han publicado, dijeron que el agente de Alexis está en Barcelona, igual vino a Barcelona a comerse unas bravas, no necesariamente tiene que venir a Barcelona a fichar por el Barca, hay más equipos en Barcelona, no tiene por qué venir a fichar por nadie”, cerró.

❗Alexis Sanchez's agent is in Barcelona right now. He is an option to replace Dembélé.



— @josepcapdevila pic.twitter.com/jzQ3hDfjoG