El delantero nacional ya deja atrás la gira de la Roja de todos en Asia y ahora se mentaliza en su actual club en Inglaterra.

En las últimas horas, desde la prensa inglesa mencionan a otro pretendiente que quiere quedarse con los goles de “Big Ben”. Según consignó el medio Football.London, el Tottenham Hotspur, clasificado a la Champions League, está interesado en contar con el chileno para la temporada que se avecina en Europa.

Además, esta no es la primera vez que el elenco londinense se fija en Brereton. Durante el 2018 el club inglés ya había mostrado interés por el artillero nacional, cuando militaba en Nottingham Forest.

