¡Bomba! Aseguran que Mauricio Isla se aburrió de la UC

Según informó el medio Al Aire Libre de Cooperativa este viernes, los representantes del ex lateral de la roja de todos estarían viendo alternativas para que el Huaso tenga mayor regularidad en su carrera, por lo que no ven con malos ojos posicionarlo en el mercado de la Major League Soccer (MLS).

Pero esto no quedó ahí, porque minutos más tarde, el sitio AS Chile indicó que el defensor estaría evaluando una eventual salida y en Colo-Colo no ven con malos ojos el nombre de Isla. Mauricio Isla no está siendo titular en el equipo de Holan, las duras críticas tienen aburrido al Bicampeón de América.

