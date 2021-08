¡BOMBA! Colo-Colo arremete en la pelea por fichar a Fabián Orellana

¡BOMBA! en el mercado de fichajes, el "Histórico" sonaba fuerte en la UC, pero ahora el Cacique también va por el jugador.

La idea de Orellana era quedarse en España. No obstante, Real Valladolid no se cierra a una posible llegada del jugador a Chile: “Nosotros estamos dispuestos a escuchar ofertas por Fabián. Es un jugador que está en el mercado, aunque no tiene una cláusula de salida definitiva para este mercado”, reconoció a La Tercera el director deportivo del cuadro de Ronaldo, Fran Sánchez.

"Colo Colo arremete por Fabián Orellana. Gustavo Quinteros dio el visto bueno, Blanco y Negro ya comenzó las conversaciones con su representante. Sería para reemplazar a Martín Rodríguez @TNTSportsCL, aseveró el periodsta Daniel Arrieta.

@hermanchanampa

: "A Fabián Orellana le gusta más la opción de @ColoColo

, todo cambió con respecto a @Cruzados

, hoy está más cerca de ser jugador de Colo Colo" #DFSHAChile

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.