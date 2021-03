Bolivia confirmó partido amistoso con la Selección Chilena en Santiago

Martín Lasarte debutará en la banca de la Selección Chilena a fines de marzo para prepararse de cara a la Copa América de junio.

A pesar de que debía debutar en las Eliminatorias Sudamericanas, Martín Lasarte igual dirigirá a la Selección Chilena a fin de este mes. Esto porque el uruguayo podrá hacer su estreno como DT de Chile después de que la Federación Boliviana de Fútbol confirmara un amistoso entre ambos equipos para la última semana de marzo.

Después de la suspensión de la doble fecha de clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, siempre se supo que Chile buscaba amistosos. Así, ambos se enfrentarán con la finalidad de probar jugadores, además de no perder el ritmo en el tiempo que estarán sin fútbol.

De esta forma, y después de que el mismo “Machete” confirmara las intenciones de disputar encuentros amistosos, los altiplánicos confirmaron que llegarán a nuestro país para jugar contra Chile el próximo 26 de marzo.

Finalmente, Lasarte podrá por fin hacer su estreno como el nuevo estratega de la Selección Chilena. Eso sí, no podrá contar con los chilenos que juegan en Europa, como es el caso de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo, entre otros, por los distintos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

El duelo entre Chile y Bolivia, que aún no tiene estadio confirmado, no solo servirá para ver alternativas y no perder ritmo. Además, ayudará a Lasarte a planificar esquemas de cara a la Copa América que se disputará en junio de este año.