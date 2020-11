El jugador formado en Antofagasta se refirió a su lesión y al complejo momento que vive el Cacique.

El veloz puntero era la figura del Cacique, tras marcar el empate ante Everton de Viña del Mar, tuvo que salir de la cancha por una grave lesión.

Sobre el duro momento, reconoció que: “me he sentido mal. La verdad, es dolorosa la recuperación, pero ahí estamos, aguantando, y recuperándome lo más luego posible. El tratamiento consiste en terapia de hielo, de masajes para drenar la zona. Es lo normal después de una operación, para desinflamar lo que queda”.

En conversación con LUN, aseveró que: “ando con dos muletas, pero me cuesta caminar, me duele aún y por eso trato de no levantarme mucho. Cuando me pasó, escuché algo en la rodilla y dije, al tiro, soné. Se me pasó de todo en la cabeza, los partidos que vienen, que son muchos y muy importantes, y eso me trajo frustración, pena y dolor”.

“Jamás pensé en lesionarme, no podía dejar al equipo, menos en estos momentos. Lo tomé con frustración por no poder ayudar a mis compañeros. Aparte de que teníamos a varios lesionados y ahora yo quedaba afuera, otro más, era algo lamentable”, concluyó.