Blandi e Insaurralde tienen hasta el jueves para presentarse en Independiente

Ayer se comunicó el acuerdo entre Independiente y Nicolás Blandi, quien junto a Juan Manuel Insaurralda dejarán Colo Colo para partir a Argentina.

Después de una amarga temporada, a nivel club y personal, Nicolás Blandi partirá de Colo Colo y arribará a Independiente de Avellaneda. En Argentina se pondrá bajo las órdenes de Julio César Falcioni, y llegará junto con su compañero Juan Manuel Insaurralde. Así, el acuerdo entre ambas partes es un hecho, pero la prensa argentina no ha confirmado nada por si algún percance cambia los planes.

“En cuanto a la búsqueda del ex hombre de Boca, dos negociaciones que se habían caído por diferentes montos y de más. Volvió a reflotar ayer y yo no me animo a darlo por cerrado basándome en antecedentes de Independiente, y porque el jugador no ha viajado. Pero ya está todo acordado para que Blandi se sume y sea ese delantero que le compita o sea complemento de Silvio Romero”, informaron desde ESPN en Argentina.

También añaden que “era algo que esperaba Falcioni, si va todo bien el jueves se le cumplen todos los pedidos: un defensor, un mediocampista y delantero”.

De esta manera, Blandi e Insaurralde tienen plazo hasta este jueves para salir definitivamente del “Cacique”. Una vez solucionada su partida, se incorporarán a Independiente de Avellaneda para ser dirigidos por el destacado Julio César Falcioni.

“A Insaurralde lo esperaban ayer en la noche, el vuelo se canceló, pero seguramente estará en las próximas horas en Buenos Aires. Si se concretan los tres fichajes, creo que el único titular hoy es Insaurralde, llega para jugar de entrada. El resto debe ganarse un lugar”, añadió el medio trasandino.

Finalmente, destacan que “mañana Colo Colo se juega la promoción del descenso en el fútbol chileno, la realidad es que Insaurralde en el último partido de la Liga fue expulsado siendo suplente”.

“No era titular desde hace rato, su salida ya estaba definida, no será contemplado para el partido de mañana. Blandi no estaba jugando, en actualidad ninguno llega en su mejor momento, pero Falcioni los conoce”, concluyeron.