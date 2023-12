Blanco y Negro le manda dura respuesta a Maximiliano Falcón

Maximiliano Falcón se encuentra en la palestra de los medios en las últimas jornadas, ya que el jugador estaba siendo seguido por el Gremio de Brasil. A esto se le suman sus tramitaciones para lograr conseguir la nacionalidad chilena con el objetivo de apuntar a La Roja. Pero ahora, está siendo noticia por una respuesta que le envió directamente Blanco y Negro.

Esto debido a que el día de ayer, Maximiliano Falcón y otros cuatro jugadores de Colo Colo no pudieron viajar con el equipo hasta Iquique para la final de Copa Chile ante Magallanes. Tras esto, el defensor realizó gruesos descargos en contra de la institución, donde principalmente entregó criticas sobre el estadio monumental.

Tras estas críticas, El Mercurio filtró una supuesta respuesta que vendría desde la directiva de Blanco y Negro, quienes no estaban contentos con las declaraciones realizadas por Maximiliano Falcón y también criticaron al jugador en varios aspectos, como sus constantes expulsiones del terreno de juego.

"Qué hiperventilación más grande. No se controla, como en la casa, se le salió la cadena", comenzaron diciendo desde la directiva de Blanco y negro, donde además agregaron, "Se le salió la cadena, simplemente, si pensó que no queríamos que fuera a Iquique, simplemente no lo invitábamos", todo esto según la filtración del ya mencionado periódico.

Esta complicada situación pone tención en las relaciones de Maximiliano Falcón y la directiva de Blanco y Negro, sobre todo pensando que el jugador es seguido por otros equipos, donde incluso existen conversaciones de cara a un nuevo mercado de fichajes para la próxima temporada, pensando en una posible salida del estadio monumental.