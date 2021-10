Blackburn Rovers en llamas con gol de Ben Brereton a Venezuela

Blackburn Rovers celebró el gran momento que vive Ben Brereton, quien fue una de las figuras de La Roja este jueves al anotar un golazo en la victoria por 3-0 sobre Venezuela, y en Inglaterra, su equipo Blackburn Rovers alucinó con la nueva conquista del delantero nacional.

"No puede parar y no parará. El gran hombre anotó nuevamente en La Roja para asegurar otra crucial victoria. ¡Lo amamos!", publicó Blackburn Rovers en sus redes sociales, junto con una fotografía de Brereton celebrando su gol en San Carlos de Apoquindo.

Luego, con el triunfo consumado a favor de La Roja, el Blackburn escribió “no puede parar, no vamos a parar. El ‘Big Man’ anotó otra vez con La Roja y aseguró otra victoria crucial. ¡Lo amamos!”.

El delanteroque juega en Inglaterra fue uno de los más aplaudidos por los hinchas de la Roja de todos, “Dale Brereton” se escuchó en todo el recinto precordillerano.

🔥 Can't stop, won't stop. 🔥 ⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱 #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

So many highlights to this commentary:



- Brereton being called “un crack”

- “Chi Chi Chi Ben Ben Ben”

- “Where does he play again?” “Blackburn Rovers” 😂

pic.twitter.com/k89whCsstk