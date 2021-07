Bichi Borghi: "En Chile hay mejores jugadores que Ben Brereton"

Bichi Borghi, ex entrenador de la roja analizó la Copa América del delantero nacional.

En medio del programa TST de TNT Sports, Manuel de Tezanos y Claudio Borghi discutieron sobre el aporte de Ben a Chile. "Hicimos un gol a Bolivia, uno a Argentina, uno a Uruguay. Tres. Estuvo en el 66% de los goles Brereton. Yo creo que está aprobado", dijo el periodista.

De Tezanos continuó con su defensa agregando que Brereton "tiene 22 años, juega en un torneo competitivo, se puso la camiseta de Chile y rindió, pegó un tiro en el palo hoy. Es un jugador formado en el Manchester United, juega en el Blackburn Rovers, ha jugado FA Cup. Es titular en un equipo de alta competencia".

Borghi ironizó en su respuesta al panel de comentaristas: "no, un fenómeno entonces. Cerremos las cortinas en Chile y no juguemos más fútbol entonces. Tenemos que producir mejores jugadores que él. ¡Muchos más! Puede jugar donde quiera, pero creo que en Chile hay mejores jugadores que Brereton. Me parece".

"¿Qué tiene que ver dónde juega (Brereton)? Si fuese extranjero, ¿lo hubiesen contratado en la liga inglesa? Si jugara en Venezuela, ¿lo contratan en Inglaterra? Si nació en Inglaterra dónde quieren que juegue por las selecciones jóvenes", agregó el Bichi.

Martín Lasarte , estratega de la roja de todos habló con los medios tras la derrota por la cuenta mínima ante Brasil.

Sobre Neymar, dijo que: "Es como hablar de los grandes jugadores como Messi o Cristiano. Lógicamente los tienes como rivales pero no puedes dejar de admirar sus cualidades y su calidad. Desde ese lugar es un privilegio enfrentar a equipos con jugadores de ese tipo".

Machete explicó que para este certamen porbó algunos jugadores nuevos: "Hay algunos jugadores que han ido sumando minutos, en algunos casos pocos y en otros no compitieron, pero entrenaron y vivieron lo que es una Copa América para enfrentar estas selecciones con su poderío. Desde ese lugar nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y lleven la mochila pesada de los que nos queda de Clasificatorias".