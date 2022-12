Bichi Borghi repasa a Pavez y defiende a Matías Zaldivia

Esteban Pavez en su llegada a la Clínica Meds, habló sobre el arribo de Matías Zaldivia a la U.

El volante albo señaló que "Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene, porque obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo” y agregó que "a mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión".

"No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron”, agregó.

Declaracione que tuvieron duras respuestas de Claudio Borghi. El ex DT de Colo Colo defendió a Zaldivia.

"No estoy de acuerdo. Si yo trabajo acá con ustedes hace tres años y se van a otra radio y digo 'no, no voy a hablar de él porque se fue a otra radio'. Si esto es trabajo y diría 'que le vaya bien, fue compañero mío acá durante siete años', explicó.

"O sea, Zaldivia no se fue porque quiso, se fue porque lo dejaron libre y no le renovaron el contrato, siendo extranjero y teniendo su carta de nacionalidad, ha sido una decisión técnica", agregó el Bichi en TNT.

"Si el día de mañana alguien decide que no esté acá, me iré a otra radio. Para mí y de buena crianza hubiese sido así: 'Pucha, compartí con este hueón tres, cuatro o cinco años y ojalá que le vaya muy bien'. O también puedo decir 'cuando venga acá, no va a ser amigo mío", continuó.