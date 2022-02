Bianchi asegura que a Pellegrini no se le valora en Chile por ser “cuico”

El periodista Felipe Bianchi manifestó que en Chile no se le valora al DT Manuel Pellegrini a través de una curiosa explicaci´ón.

“No nos engañemos, más allá de los paladares, si te parece defensivo o no, todos los equipos de Pellegrini tienen alto promedio de gol, suman muchos puntos y son muy exitosos, por lo tanto yo me atrevería a decir que no es un tema de paladar solamente”, partió estableciendo Bianchi en ESPN F90.

“Tengo una certeza que lo que pasa acá en Chile con Pellegrini no tiene que ver solamente con el paladar, hemos sido mucho más permisivos con técnicos mucho más defensivos que Pellegrini. El problema de Pellegrini en Chile es su origen, es así de simple, a la gente le cae mal porque es de otro estrato social, hay mucha gente que le cae mal Pellegrini porque lo encuentran cuico y pesado y eso no se lo va a poder sacar nunca”, continuó reclamando.

El comunicador aseveró que: “en Chile haya un solo detractor de Pellegrini es absurdo, no tiene que ver con paladar futbolístico, no puede tener que ver con paladar futbolístico, porque ni siquiera ha tenido un tropezón. Hay que buscar las razones en otros cajones de por qué Pellegrini sigue teniendo un rechazo que parece absurdo a estas alturas”.

Cabe recordar que recientemente el Real Betis de Manuel Pellegrini se inscribió en los octavos de final de la Europa League, tras superar al Zenit de Rusia.

