Bianchi: "Los que dijeron que el final del torneo iba a estar arreglado para Colo Colo hicieron el ridículo"

El periodista se lanzó con todo en su cuenta personal de Twitter tras el empate albo que lo dejó en el partido por la permanencia.

"Penal claro no cobrado a favor en último minuto de penúltima fecha. Penal dudoso cobrado en contra en último minuto de última fecha. Los que dijeron que el final del torneo iba a estar arreglado para que CC no jugara el partido de permanencia hicieron "un poco" el ridículo, no?" (sic), publicó el comentarista de Radio La Clave.

Antes, había escrito que "será este miércoles 17 de febrero a las 18 en el Fiscal de Talca. El que pierda, baja a la 1raB (o segunda división). Si es Colo Colo será la primera vez en su historia, pagando el precio del mal juego, los errores técnicos y el pésimo manejo directivo".

Colo Colo jugará el partido más importante de su historia este miércoles, ante Universidad de Concepción, desde las 18:00 horas en Talca.