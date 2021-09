Betsy Camino subió foto de su trasero para abordar los rumores de un romance con Paredes

La bailarina cubana compartió una particular postal para referirse a los chismes que surgieron en los últimos días.

En todo un escándalo se ha convertido el supuesto romance que estarían viviendo la bailarina cubana, Betsy Camino, y el delantero de Coquimbo Unido, Esteban Paredes.

La noticia fue difundida por el periodista Sergio Rojas, quien mostró en el programa "Que te lo digo", y posteriormente en el "Me Late", el registro de un carrete realizado en Coquimbo, en el cual supuestamente aparecían ambos bien acaramelados.

Eso sí, posteriormente el mismo Rojas relató que el ex goleador de Colo Colo optó por dar un paso a tras y pedirle a la ex reina del Festival de Viña que regresara a Santiago. Esto, debido a que no quería estar expuesto a los chismes faranduleros. Incluso, contó que bailarina cubana le había armado un escándalo por este tema.

De todas formas, ninguno de los dos se ha referido a la situación. Eso sí, la bailarina entregó el pasado miércoles la primera luz sobre los rumores en las que se vio envuelta.

A través de su cuenta de Instagram, compartió dos historias que estarían relacionada con el tema. "Y siguen con los chismes", escribió junto al emoticón de una carita pensante. Y sobre la misma, agregó con humor. "Mi culo seguirá creciendo por las malas vibras. Al paso que voy llegará a la talla XL", bromeó.

Tras cartón, compartió otra publicación, la cual se la dedicó a la prensa. En ella, lució una foto donde luce su gran atributo.