Betsy Camino se refirió al supuesto romance con Esteban Paredes

La modelo Betsy Camino contó toda su verdad del supuesto romance que habría mantenido con el ex futbolista e ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes.

"Lo tiene absolutamente embobado por la belleza, la simpatía y el arte amatorio de Betsy", fue el comentario que lanzó el periodista Sergio Rojas cuando se desató el rumor entre la cubana y el goleador histórico del fútbol chileno.

¿Pasó algo con Esteban Paredes?”, le preguntó Mauricio Israel en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+

“Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco”, comenzó diciendo la cubana.

“Eso es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor”, agregó.

Finalmente entregó su opinión sobre Esteban Paredes: “Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo”, cerró.