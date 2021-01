Benjamín Kuscevic sacó aplausos de los hinchas de Palmeiras en duelo ante Corinthians

El ex defensa de la UC tuvo una gran presentación en Brasil y lo "llenaron de flores" en twitter.

Benjamín Kuscevic tuvo una destacada participación en la goleada de 4-0 que Palmeiras le propinó al Corinthians por la fecha 28 del Brasileirao, y en una nueva edición del 'derby paulista'.

El defensor chileno fue titular y jugó todo el compromiso, siendo ampliamente destacado por los hinchas del 'Verdao' en redes sociales.

"Entendió lo que es Palmeiras", "es un monstruo jugando, no pierde una" y "estoy viendo que su titularidad no va a tardar en llegar", son solo algunos de los elogios que recibió por los fanáticos de su equipo.

Hoje eu quero parabenizar demais o Benjamin Kuscevic pelo derby!!!



Puta que me pariu, o cabrón apavorou Jô, "o obeso", e Gustavo Mosquito, o "Nicolas Cage do Brás".



Ganhou todas, deu empurrão, ombrada, fungou no cangote dos caras e não espaço.



MONSTRUOSO!!! pic.twitter.com/kkHJtbgiLO