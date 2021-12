Beñat San José: "Me parece que la UC puede competir en la Copa Libertadores"

Beñat San José, ex entrenador de la Católica, en conversación con De Fútbol se Habla Así de DirecTV, Beñat San José elogió el nivel mostrado por el cuadro de la franja esta temporada y, de sorpresa, lo postuló como candidato al título de la Copa Libertadores.

"Me parece que la UC puede competir en la Copa Libertadores, es más, ya compitió. Es un torneo muy difícil. Me parece que más temprano que tarde un equipo chileno saldrá campeón de un torneo internacional y la UC va en camino a eso", señaló.

Beñat San José fue el técnico que abrió la ruta para que Universidad Católica pueda ser tetracampeón. Con él en la banca en 2018 consiguieron el primer título en su racha.

San José también abordó su paso por San Carlos de Apoquindo: "El club me dejó gratos recuerdos. Me hubiese gustado seguir en la UC por los logros, jugadores y directiva, pero en ese momento tenía una posibilidad cercana de entrenar en Europa, era un salto en mi carrera y tomé la decisión de quedar libre. Luego no se dio".

"En mi etapa debutaron (Ignacio) Saavedra, (Diego) Valencia, (César) Munder también recuerdo. La verdad, es una satisfacción muy grande, pero el gran mérito es la cantera del club y el apoyo de los líderes de ese equipo, quienes los ayudaron mucho", sentenció.

