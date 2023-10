Ben Brereton y su actual mal presente en Villarreal

Ben Brereton Díaz no está viviendo su mejor momento en España. No solo porque debió vivir el cambio de su técnico debido a los malos resultados, sino que también porque no ha vivido mucha acción, aun no es capaz de anotar por el Villarreal y esto provoca que reciba duras críticas por parte de la hinchada del submarino amarillo.

Si bien el mal rendimiento del equipo es colectivo, uno de los más criticados es el delantero chileno-británico, esto debido a que no ha logrado ser muy relevante en el ataque, teniendo en cuenta la buena temporada que había tenido en Inglaterra, donde la falta de gol le está cobrando factura, especialmente con los fanáticos del club.

En redes sociales destacaron las frases como, "Brereton es el peor jugador que he visto, no es chileno", "es como para que no vuelva a jugar nunca más" o "lo de Ben es terrible, ni una buena". Fueron algunos de los malos comentarios que se han venido repitiendo, con respecto a las actuaciones del atacante.

También te puede interesar: "¿Nuevas parejas en Gran Hermano?:¡Impactantes imágenes dejan ver nuevas relaciones!"

Cabe señalar que con ocho fechas disputadas en la liga española, el Villarreal solo ha logrado sumar ocho unidades, ubicándose en el décimo tercer lugar de la tabla de posiciones, quedándose peligrosamente cerca de los puestos del descenso, donde además tuvo un mal inicio en su participación por copas internacionales.

Sin lugar a dudas, la situación actual de equipo no corre exclusivamente por las actuaciones de Ben Brereton, pero la falta de gol y de un mayor protagonismo por parte del delantero chileno-británico han provocado todas estas críticas que no se detendrán hasta que caiga el primer gol de Ben con la camiseta del Villarreal.