Ben Brereton Díaz debutará en La Liga con el Villarreal este domingo ante el Real Betis y en la previa disfruta del pádel y mandó un mensaje en español: "Disfrutando de la vida en España".

Ben Brereton Díaz es por estos días uno de los grandes refuerzos que debutarán en La Liga española esta temporada. El Villarreal lo fichó tras quedar libre en el Blackburn Rovers y el chileno será el sexto chileno del "Submarino Amarillo" en su historia.

Y justo en los días previos a debutar en La Liga española tras toda una carrera en el Reino Unido, el "22" de La Roja mostró parte de lo que es su nueva vida en otro país europeo: pádel, momentos con su pequeño hijo y un fluido español escritos en sus redes sociales.

¡Recuerda acá la increíble presentación de Ben Brereton Díaz en Villarreal!

Dos imágenes en pleno golpe de la pelota en el pádel parecen ser importantes en esta nueva vida como él mismo la cataloga:

"BigBen" compartió otras dos fotos con su pequeño hijo:

Por último escribió "Disfrutando de la vida en España" y mostró una de sus entrenamientos con el Villarreal, su nuevo club en Europa y con los que comenzará la competencia justo antes de iniciar un nuevo proceso con Chile en las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Calendario del "9" en Agosto y Septiembre

13-08 Villarreal v/s Real Betis.

18-08 Mallorca v/s Villarreal.

27-08 Villarreal v/s F.C Barcelona.

01-09 Cádiz v/s Villarreal.

08-09 Uruguay v/s Chile.

12-09 Chile v/s Colombia.

16-09 Villarreal v/s Almería.

23-09 Rayo Vallecano v/s Villarreal.

26-09 Villarreal v/s Girona.

30-09 Getafe v/s Villarreal.