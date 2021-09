Ben Brereton reveló sus problemas para aprenderse el himno de Chile

El delantero del Blackburn Rovers, Ben Brereton, se refirió a los problemas que tuvo que enfrentar para poder aprenderse el himno de Chile.

Dos meses han pasado desde que Ben Brereton vivió su primera vez defendiendo a la Selección Chilena. No pudo estar en la fecha triple de septiembre, pero ahora se alista para decir presente en octubre y jugar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y este martes dio una entrevista al podcast oficial de la English Football League Championship. Y en el espacio, que es conducido por Mark Clemmit, dio a conocer detalles que ha vivido en las concentraciones con el equipo que dirige Martín Lasarte.

"Mi familia está muy orgullosa, apenas había visto a la familia de Chile, así que es algo que definitivamente valoro", partió indicando “Big Ben”. "No sabía que Chile podia estar interesado, fue un gran honor que me llamaran y no lo dudé", añadió sobre su primera nominación.

A pesar de todo, reconoce que "estaba un poco nervioso en el avión, porque es un gran equipo que ganó dos Copas América. Y han jugado juntos por mucho tiempo. Y tener todo el país detrás de mí, realmente fue una tremenda experiencia".

"Fue un ambiente muy distinto, los jugadores eran brillantes, los partidos son muy diferentes. Pero intenté entrenar día a día, intentar adaptarme y disfrutar", complementó.

Tras eso, se tomó un tiempo para reconocer que “jugar contra Messi y Neymar fue genial. Fue increíble para ser mis primeras apariciones con Chile y en el fútbol internacional de selecciones”-

Con respecto al himno, declaró que "Traté de aprendérmelo, pero cuando estábamos en la cancha fue un poco difícil para mí recordar las palabras y ponerlas juntas, pero ya manejo el ritmo de la canción. Pero no iba a cantar si no me la sabía perfecto".

"En la cancha es más fácil, porque los jugadores juegan en Europa y tienen el lenguaje universal. Pero afuera de la cancha es más complicado", señaló para finalizar con respecto a los problemas para comunicarse.