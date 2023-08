Después de caer en el debut ante el Real Betis de Manuel Pellegrini con Ben Brereton en el banco de suplentes, el Villarreal le ganó al Mallorca en el debut del chileno en La Liga y llega bien aspectado al siguiente desafío en el campeonato español: el Fútbol Club Barcelona.

Este domingo a partir de las 11:30 horas de nuestro país el "Submarino Amarillo" recibirá al equipo de Xavi y actual campeón de la competición con Ben Brereton posiblemente en el equipo titular.

Así se refirió el entrenador Quique Setién a la temporada que recién comienza y sólo realizó halagos para Ben Brereton, que acumula 77 minutos en la competición y una rápida adaptación al calor que no tenía en Blackburn.

"Es una temporada que será muy larga con muchos partidos en la que queremos mantenernos en todas las competencias el mayor tiempo posible, para que todos los jugadores tengan más opciones de participar", apuntó el ex técnico "culé".

"Y en el caso de Ben (Brereton) pues sí que es cierto que cada vez se le ve mejor, está más adaptado. El otro día jugó de inicio y lo hizo francamente bien, estoy muy contento con el rendimiento", agregó.

"Ben está muy bien ahora, está mejor y sin duda que nos podrá ayudar siempre que vaya a jugar, está claro", señaló el entrenador español.

Quique Setién y el caso Rubiales

"Creo que ha quedado muy claro que es un comportamiento inaceptable, que a todos nos ha sorprendido y que desde luego traslada una imagen del fútbol español que nos hace mucho daño", afirmó en la conferencia de prensa de este viernes.

"La realidad es que estos comportamientos pues no deberían suceder. A mí me parece muy oportuno que dimita, porque evidentemente después de un acto como esto, pues no puede seguir al frente de una institución que nos representa a todos", concluyó el "jefe" de Ben Brereton en España.