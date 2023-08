Ben Brereton no lo pasa bien en España: "El pobre está sufriendo"

Ben Brereton intenta adaptarse al Villarreal, su entrenador actual, Quique Setién contó detalles del presente que vive el delantero de la selección chilena.

“Este período de adaptación le está costando, porque con el calor que hace, el pobre está sufriendo como un condenado, se le ve en la cara. Esto no es fácil para los que viven aquí ni para los que somos del norte de España, así que imagínate los que vienen de Inglaterra”, comentó Setién sobre las altas temperaturas con las que deben entrenar los jugadores del Submarino Amarillo.

El ex DT del Barcelona asegura que. “Le damos un margen, no hay problema cuando hay que explicarle, si él no entiende algo también lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero podemos decirle alguna cosa. Lo que no comprende después se lo aclaramos, es una cuestión de tiempo. Nada más se tiene que aplicar un poco"

Ben Brereton enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo

De todos modos, lo llenó de eolgios: “Es un jugador que puede jugar por fuera y por dentro. Tiene muy buenos movimientos y necesitamos jugadores con esa capacidad para filtrarle pases”.

Cabe mencionar que Brereton y el Villarreal tendrán su debut en la Liga Española este domingo, cuando a las 13:30 horas se midan frente al Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

¿Jugará Bravo ante Ben?

Pellegrini dijo en conferencia de prensa en Sevilla que: "Más tarde tendremos clara la parte médica para este partido, debemos ver bien la situación de Claudio"

"La lista no la puedo dar ahora, a ver si se solucionan algunos problemas. Intentaremos inscribir al mayor número de jugadores posibles. No sé los nombres qué podrán estar mañana (domingo)", cerró el estratega chileno.

¿Cuándo juega Chile y contra quién debuta en las Clasificatorias?: El partido entre los charrúas y el el equipo de todos está programado para el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.