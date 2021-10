Ben Brereton duplicó registro goleador del crítico Fantasma Figueroa

El entrenador ha criticado duramente a Ben Brereton, e incluso lo tildó de “tronco”, pero el delantero le respondió con todo a sus duras palabras en cancha.

La nueva apuesta goleadora de la Selección Chilena es el delantero Ben Brereton Díaz. El delantero del Blackburn Rovers fue vital en el triunfo por 2-0 sobre Paraguay en San Carlos de Apoquindo, ya que de sus pies salió el primer gol tras asistencia de Mauricio Isla.

Y desde su debut con el “Equipo de Todos”, cuando disputó 13 minutos en el empate con Argentina en Copa América, demostró todas sus ganas. Ganas que le han causado ganarse el amor inmediato de todos los hinchas chilenos.

Pese a eso, el ariete inglés de madre chilena igualmente ha sido criticado, como lo hizo recientemente Rafael Olarra. Y otro de sus detractores fue Marco Antonio Figueroa, quien fue durísimo con él y no se dejó llevar por la hinchada, ya que lo trató de “tronco”.

Te puede interesar: Carlos Caszely elogia a Ben Brereton y lo equipara con Arturo Vidal

"Ahora Brereton es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco. El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes. Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta porque no juega. Sin embargo, no lo hacen ya que el técnico no los pone”, disparó el “Fantasma” antes de la fecha triple.

Pero Brereton Díaz habló en la cancha para responderle, y ya duplicó el registro goleador de Figueroa en su paso por La Roja. Y con el gol que le marcó a la Albirroja ya sumó dos anotaciones, ya que la primera fue la que le anotó a Bolivia en la Copa América de Brasil 2021.

Figueroa, por su parte, defendió en siete oportunidades la camiseta de Chile, la misma cantidad que Ben. Sin embargo, solo pudo anotar un gol, frente a Bolivia en un amistoso en La Paz. Junto a eso, también solo participó en dos partidos oficiales, en la Copa América de 1993.

Así, seguramente seguirá saliendo uno que otro detractor de “Big Ben”, pero el delantero chileno-inglés tendrá la opción de seguir demostrando en cancha su nivel. Mismo nivel que lo llevó a ser considerado como el nuevo delantero del cuadro nacional.