Ben Brereton describió la sorpresa que se llevó con el público chileno

El delantero Ben Brereton, habló de su relación con el hincha e indicó que “cuando le anoté a Paraguay había 20 mil personas, pero parecían 90 mil”.

La selección chilena chocará esta noche con Paraguay en Asunción por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Instancia donde tendrá que sumar sí o sí de a tres si pretende meterse en la pelea por un cupo de clasificación directa.

Y en la previa del encuentro, el ariete inglés-chileno, Ben Brereton, rememoró qué tal ha sido su experiencia desde que hizo su estreno con La Roja. Situación ante la cual reconoció que lo dejó sorprendido el público chileno.

"Cuando era joven no estaba en mi cabeza, estaba en divisiones menores de la selección inglesa. Hubo un par de bromas por aquí y por allá, pero nada serio. Luego, recibimos el llamado de la selección chilena y ahí se transformó en algo serio", indicó en conversación con ESPN.

"Tuve que tomar una decisión y fue muy fácil porque es un gran país, un gran equipo, ganaron dos Copas América. Iba a ser una gran experiencia para mí, aprender otro fútbol y jugar con grandes futbolistas, por lo que para mí fue muy fácil y muy bueno", añadió.

"Cuando llegué no sabía el idioma. La primera vez estaba muy nervioso por no saber el idioma y esas cosas, pero todos estuvieron increíbles conmigo, me ayudaron mucho. Es un camarín normal, en el que se habla con los compañeros, todo muy bien. La primera vez el capitán Claudio Bravo fue muy amable conmigo, también Isla, y la última vez que fui, todos me acogieron".

"Cuando anoté contra Bolivia fue muy emocionante, mi familia me estaba viendo desde Inglaterra a las dos de la mañana, pero fue sin público. Pero, el mejor momento fue cuando marqué los goles contra Paraguay y Venezuela. Había 20.000 personas, pero parecían 90.000", concluyó.