Ben Brereton fue captado caminando por calle de Santiago

Ben Brereton, delantero inglés de madre chilena, debutó por La Roja en Copa América 2021 de Brasil, dejando como resumen de su juego un gol y una asistencia, pero, sobre todo, mucho cariño de los hinchas nacionales.

El goleador de 22 años viajó junto a sus compañeros desde Brasil hacia Chile, tras quedar eliminados en cuartos de final ante el equipo local.

Luego de su regreso, los seleccionados hicieron la cuarentena preventiva de rigor, la cual ya finalizó.

Un hincha identificado como Sebastián «Pollo» Barriga, no podía más de felicidad, el chileno tomó una foto con el jugador para inmortalizar el momento.

Horas más tarde, publicó la captura en su cuenta de Instagram.

«¡Lo voy a subir a todo lados, conseguí una foto con el mismísimo Ben Brereton!», expresó el emocionado hincha en la red social. «¡Es el mejor día de mi vida!».

Eran alrededor de las 13:00 horas en este punto típico de Santiago, cuando Barriga se sentó a comer en una fuente de soda, al lado del teatro de la Universidad de Chile. Fue ahí cuando vio al ariete trabajando en lo que habría sido una campaña publicitaria.

El sorprendido fanático agregó "es el mejor día de la vida, te amo, i love you, plis be my husband for all of my life (te amo, sé mi esposo de por vida)".

“Y justo estaban grabando un comercial de Pepsi», relató el joven Barriga, quien no dudó en acercarse al jugador e improvisar spanglish para poder entenderse. «Y apañó», cerró.

