Ben Brereton sigue recibiendo buens noticas, el delantero vuelve a integrarse a la Selección chilena tras conseguir tremendas actuaciones con su club en la EFL Championship, certamen en el cual “Big Ben” se ha destacado como una de las grandes figuras.

Los propios hinchas Blackburn Rovers lo escogieron como el “Jugador Del Mes” correspondiente a septiembre.

Mediante una encuesta realizada por el club en su cuenta oficial de Twitter, el atacante nacional arrasó en los votos con más del 90% de las preferencias por sobre sus otros jugadores como Daniel Ayala, Harry Pickering y Thomas Kaminski.

En conversación con los Rovers, el propio atacante expresó su alegría por retornar al plantel de la Selección chilena. “Estoy contento de poder jugar los tres partidos de Eliminatorias. Con Chile necesitamos victorias para clasificar al Mundial. Tenemos un buen equipo, un buen DT y creo que podemos conseguirlas”, señaló Ben Brereton.

