Bella Golfista británica se lució con sorprendente jugada

La golfista británica Lucy Robson, quien es muy activa en su cuenta de Instagram, se lució con una sorprendente habilidad durante su cuarentena por el coronavirus, al golpear una bola por sobre su cabeza y enviarla directo a un vaso. El registro ya cuenta con más de 200.000 reproducciones.

La inglesa que se ha convertido en un auténtico fenónemo como instagramer, derrocha talento y belleza a través de sus videos. Lucy Robson, que se formó golfísticamente en Cal Poly, publica en Instagram sus poses como modelo y sus habilidades jugando al golf.

Been loving my at home simulator, are you guys able to golf in your hometown? @GOLFBAYSUK https://t.co/og39Wpgfqy