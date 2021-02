El volante nacional Arturo Vidal reaccionó a través de sus redes a la propuesta que realizó la ANFP para que el torneo de Segunda División recibiera solo medio cupo de ascenso a Primera B.

La curiosa propuesta de la ANFP se conoció este miércoles en la tercera categoría del balompié criollo, reglamento que será votado este jueves, y que contempla solo un duelo de promoción entre el campeón de Segunda y el último de la Primera B, como única opción de subir.

El descontento de 11 clubes de esta división se conoció a través de un comunicado en el que expresaron: "No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes, por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División Profesional informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera División B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso"

"Basta con el abuso", escribió en una historia en la que además sumó una serie de emojis de enojo.