El ídolo del Cacique tuvo palabras para su ex compañero de equipo en los albos.

Marcelo Pablo Barticciotto analizó el complicado momento que vive Mario Salas en la banca de Colo Colo:

"Por más que la gente se enoje, pero a mí me parece que para que este proceso se derrumbe tienen que pasar muchas cosas peores, una hecatombe como andar mal en Copa Libertadores", dijo el ex puntero en Al Aire Libre de Cooperativa.

Igual cree que el panorma es complejo: "Uno puede decir que es difícil estar peor después de perder tres partidos seguidos, de perder categóricamente con Católica y que quedó a 9 puntos en apenas 4 fechas, es complejo. En cualquier momento, con cualquier entrenador sería un caos. Nosotros perdimos un año que fuimos campeones solo 3 partidos, si pierde otro se complica todo", sentenció.

Al momento de analizar por donde pasó la derrota ante Universidad Católica, dijo que "lo pierde más por lo mental que lo futbolistico. El primer tiempo fue parejo, no hubo una diferencia entre el mejor equipo de Chile y uno que venía mal. Por momentos hasta le ganó el mediocampo, pero les hicieron el gol y no se levantaron más, Católica ahí fue muy superior".

Para cerrar, analizó el mal partido del Popular ante los Cruzados:

"Se caen anímicamente, no les dio para volver al partido. Católica ganó el mediocampo, aparecieron Aued y Pinares, Puch y Lezcano tenían mucho espacio y liquidaron. Cuando va perdiendo, pone un volante central por otro (Suazo por Provoste), ahí era para poner un volante un poco más ofensivo, pareciera que no tienen variantes que no sea atacar doblando por los costados", complementó.