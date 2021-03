Barticciotto y presidencia de ByN: “Es una decisión muy compleja que aún no he tomado”

El histórico jugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, se refirió al importante desafío al que varios lo han postulado: la presidencia de Blanco y Negro.

Si de ídolos se trata, Marcelo Pablo Barticciotto está dentro de las máximas figuras de Colo Colo en su historia. Y es que el argentino defendió a los albos en dos oportunidades. La primera entre 1988 y 1992 mientras que la segunda fue entre 1996 y 2001. Y entre su palmarés destaca la Copa Libertadores.

El “7 del pueblo” se manifestó ante la propuesta que salió desde el Club Social y Deportivo para postularlo como presidente de Blanco y Negro. Ante eso, indicó que es una opción que siempre le ha llamado la atención, pero por ahora no ha decidido la posibilidad de tomar el mando de la concesionaria.

"Todavía no he tomado la decisión. Es un tema que siempre me interesó, estoy agradecido del club y que la gente haya pensado en mí. Es un desafío súper importante y comprometedor, uno tiene que estar de lleno, con cuerpo, con alma, y es una decisión muy compleja que no la tomé todavía", señaló el “Barti” en Al Aire Libre en Cooperativa.

Por otra parte, dio a conocer que junto con la corporación ya se encuentran trabajando en una importante campaña. Esta con el fin de poder conseguir un nuevo cupo en el directorio.

"Dentro del proyecto del club social está la posibilidad de hacer una campaña para que la gente compre acciones y comprar un asiento más a Leonidas Vial, que conversó conmigo y está dispuesto a venderlo, el club tendría tres asientos en el directorio y contaría con más injerencia", complementó.

"Se necesita el compromiso del hincha para comprar acciones, porque no salen baratos los asientos de Leonidas Vial. Cuesta alrededor de 3 millones de dólares", concluyó el histórico jugador del “Cacique”.