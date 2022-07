Barticciotto y Diego Rivarola tuvieron un duro "encontrón" en ESPN

Los ex jugadores fueron tendencia en Twitter tras un caliente round en ESPN. Ambos comunicadores analizaron el primer gol de Colo-Colo ante Audax en Rancagua.

Para Diego Rivarola la jugada debió anularse por una posición de adelanto en una acción previa al centro del mismo Lucero. “Me preocupa normalizar eso. no es normal. Vivimos toda la vida normalizando este tipo de situaciones. Y ojo, que no es porque sea Colo Colo, pero es Colo Colo… ¡Nuevamente! Entonces me preocupa”, analizó en ESPN F 90 Chile.

Ahí intervino Marcelo Barticciotto. “¿Cómo dices ‘nuevamente’? ¿Como si lo favorecieran siempre? No… Lo dices como que si no la quisieran cobrar”, cuestionó el ídolo albo a lo que su par azul manifestó que “pasó muchas veces. ¿Por qué no pasaron en la Copa (Libertadores)? No digo siempre, pero sí ha pasado, esta vez estamos hablando de Colo Colo y, lamentablemente, casi siempre hablamos de Colo Colo en este tipo de situaciones. No me digas que no. Bueno, tú eres de Colo Colo, ¿qué vas a decir?”.

“Ah bueno, tú eres de la U, es lo mismo. Tienes que ser objetivo también. Una cosa es que digas ‘no lo quisieron revisar’. Ahí estás dudando de los árbitros. Una cosa es que se equivoquen y otra es que no quieran revisar para beneficiar a uno”, explicó Barti.

Rivarola apuntó que “¿y para qué está el VAR? Si tú mismo dices que está offside…”, llevándose una apasionada respuesta del campeón de América con el Cacique: “¡Sí! Pero no por eso voy a decir que no la quisieron revisar. Yo, siendo colocolino a muerte, reconozco que fue offside. Tú no, no eres objetivo. Ahí está el tema. Si uno está acá, tiene que ser objetivo”, sentenció el ex Universidad de Chile.