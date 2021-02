Fernando Solabarrieta dio a conocer la noticia en ESPN Radio Chile, donde directamente le preguntó al ex entrenador de los albos:

“A esta hora están reunidos en Blanco y Negro para dar con el perfil del nuevo gerente deportivo. Como siempre aparece una candidatura casi permanente, por su historia y lo que querido que es para Colo Colo. Yo le pregunto a Marcelo Bartiocciotto, sí te ofrecieran la gerencia deportiva de Colo Colo ¿qué dirías?”, preguntó el periodista.

Barti fue muy cortante respecto al tema, afirmando que “te dije que no te voy a responder”, a lo que Solabarrieta manifestó “ojo, que si no me respondes en eso hay una respuesta”. Barti volvió a tomar la palabra, al decir que “eso es una interpretación, no te voy a responder. Ustedes piensen lo que quieran”.

Para finalizar Solabarrieta concluyó el tema diciéndole a Bartiocciotto “perdona, pero te voy a interpretar y esto es lo peor que se le puede hacer a una persona, disculpa. Si Barti no dijo no y dijo ‘no te voy a contestar’, queda abierto. Esa debe ser una buena noticia para los hinchas”.