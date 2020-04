El ídolo del Cacique se refirió al incendio que se vive en el Estadio Monumental por el tema de los salarios.

El ex jugador albo aseguró que: "Acá no se beneficia nadie, hay un tema de que ninguno de los dos ha pensado en el club. Primero está Colo Colo y después vienen todos los demás, jugadores o dirigentes", dice en Al Aire Libre en Cooperativa.

El ahora comentarista cree que nadie está ganando con el conflicto: "Lo más sano habría sido sentido común, llegar a un arreglo, que uno entienda al otro y tratar de congeniar, salir de esta situación, porque a nadie le conviene esta pelea".

Además manifestó que no era tan complicado ponerse de acuerdo: "Yo creo que se podía haber llegado a un arreglo, cediendo de las dos partes. Si los jugadores querían que el club les pague todo y el club no les quería pagar un 50%, quizás los jugadores podían bajarse un poco y el club subir un poco más el porcentaje. No era tan difícil".

"Había tanta buena relación con los dirigentes en un momento, al otro día era mala. Lo peor de todo, es lo que se ha dicho públicamente. Uno antes podía discutir o pelearse con un dirigente, pero de ahí no salía. Ahora todo se hace público y la bola se agranda mucho", sentenció.