Barticciotto pidió disculpas a Leo Gil tras comentario por besar escudo

Marcelo Barticciotto tuvo que pedir disculpas a Leonardo Gil tras comentar que los jugadores actualmente besan muy fácilmente el escudo de Colo Colo.

Un nombre verdaderamente legendario en Colo Colo es el de Marcelo Pablo Barticciotto. Y así de grande también es para reconocer sus errores, ya que pidió disculpas públicas a Leonardo Gil después de criticar su acción de besar el escudo de Colo Colo tras marcarle a Huachipato.

Fue precisamente en el minuto 78 del partido entre el “Cacique” y los “Acereros” donde se produciría el momento de la discordia. Esto porque fue ahí donde el “Colorado” puso el 2-0 por medio de tiro penal, y festejó con un emotivo beso a la camiseta.

Tras eso, el “Barti” instauró una nueva polémica al compartir su reflexión sobre el momento que protagonizó el ex Rosario Central. Por eso, escribió en su Twitter “qué fácil se besan los jugadores la camiseta hoy en día, con qué facilidad”.

Te puede interesar: Marcelo Barticciotto explotó de rabia por ataque a inmigrantes

"Es fácil ahora, juegan 10 partidos en un club y se besan el escudo. Uno se tiene que besar el escudo cuando está identificado y han pasado muchísimas cosas", continuó el ex jugador y entrenador albo.

Y las palabras del “7 del pueblo” no cayeron nada de bien en algunos hinchas del “Eterno Campeón”. Motivo por el cual el ex jugador salió rápidamente a reconocer su error nuevamente a través de sus redes sociales, aclarando que su mensaje no iba dedicado a Gil.

"Pido mil disculpas por lo que dije ayer cuando (Leonardo) Gil se besó en escudo de Colo-Colo, no lo dije por él específicamente", explicó el ex Vasco da Gama. A lo que añadió que "sólo él (Gil) sabe si ama verdaderamente la camiseta, no tengo porqué meterme en los sentimientos de nadie".

"Cada uno tiene el derecho de hacer lo que sienta, mala mía", concluyó el campeón de la histórica Copa Libertadores de 1991.